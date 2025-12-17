Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батраков. Он умеет сам практически все, в то же время — игрок команды. Игрок, который очень умело встраивается и дополняет игру, командные действия. При этом он больше всех забил, что говорит о его умении, индивидуальном мастерстве. Но никто не скажет, что он все делает ради того, чтобы забивать и быть во главе рейтинга», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Батраков в текущем сезоне сыграл за «железнодорожников» в 23 матчах во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав шесть голевых передач.