Главный тренер «Гвадалахары» Пере Марти оценил игру команды после поражения от «Барселоны» (0:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Ни я, ни футболисты не любим проигрывать, но я думаю, мы провели очень серьезный матч и навязали очень хорошую борьбу. Нам не хватило энергии, чтобы забить гол и усложнить им задачу в концовке. Я рад, так как надеюсь, это придаст нам сил, но также расстроен, потому что мы не любим проигрывать», — цитирует Марти Nueva Alcaria.

Матч прошел на домашнем стадионе команды из третьего дивизиона. «Барселона» отличилась только на 76-й минуте. Отличился Андреас Кристенсен. Второй мяч на счету Маркуса Рашфорда.