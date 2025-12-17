Полузащитники Даниил Гурченко и Тимур Касимов, а также нападающий Владислав Ложкин покидают «Черноморец». Контракты расторгнуты по обоюдному согласию, сообщила пресс-служба клуба.
22-летний Гурченко выступал за новороссийцев с лета 2023 года и в текущем сезоне провел 11 матчей. 23-летние Касимов и Ложкин присоединились к команде в начале сезона: Касимов сыграл в девяти встречах, а Ложкин в 16-ти, успев забить один гол и отдать три ассиста.
После 21 тура «Черноморец» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. Лидером первенства является «Факел».