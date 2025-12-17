В матче 1/16 финала Кубка Испании «Балеарес» примет мадридский «Атлетико». Событие состоится 17 декабря в 21:00 мск.
«Балеарес» является второй командой Сегунды Б. Клуб уже успел громко заявить о себе в Кубке Испании. В прошлом раунде хозяева со счетом 1:0 обыграли «Эспаньол», что стало настоящей сенсацией.
Но сможет ли «Балеарес» продолжить свою сказку? «Атлетико» явно не настроен давать какие-либо поблажки. Подопечные Диего Симеоне наверняка заинтересованы дойти в Кубке Испании как можно дальше, поэтому никакой расслабленности от «матрасников» сегодня ждать не стоит.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 13.0 и 1.16 на победу команд в основное время, 8.00 и 1.06 на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Атлетико» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Балеарес» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
