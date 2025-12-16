прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.35

17 декабря в матче 1/16 финала Кубка Испании сыграют «Атлетико» Балеарес и «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — в 21:00 мск.

«Атлетико» Балеарес

Турнирное положение: команда из города Пальма-де-Мальорка имеет в своем активе 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице Группы 3 Сегунды RFEF Б.

В прошлом сезоне балеарцы понизились в классе и теперь делают все, чтобы вернуться обратно. За 15 матчей они забили 21 мяч, а пропустили 18.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-белые» уступили «Террасе» (1:3), но выиграли у «Поррераса» (1:0).

В Кубке Испании «Атлетико» Балеарес уже выбил «Химнастик» (2:0) и «Эспаньол» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас главной задачей подопечных Этота Гарсии является повыситься в классе и вернуться в турнир рангом выше. Матчи Кубка же для «Атлетико» являются бонусом, хотя проход «Эспаньола» говорит о многом.

«Атлетико»

Турнирное положение: «матрасники» продолжают борьбу за тройку сильнейших в Примере.

Команда из Мадрида сейчас располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка.

За 17 матчей «индейцы» смогли забить 30 мячей, а пропустили всего 16.

Последние матчи: в прошлых турах мадридцы переиграли «Валенсию» (2:1), но проиграли «Атлетику» (0:1) и «Барселоне» (1:3).

Также мадридский коллектив смог победить «Интер» (2:1) и ПСВ (3:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Баена, Маркос Льоренте и Хосе Мария Хименес.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне отстали от лидирующей «Барселоны» на 9 очков и вряд ли могут претендовать на чемпионство, а вот за топ-3 «Атлетико» бороться обязан.

В Лиге чемпионов «Атлетико» должен выходить в плей-офф, а там уже команде будет сложнее, а вот в Кубке Испании команда вполне может побороться за победу.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл 9 из последних 11 матчей

«Атлетико» Балеарес выиграл 6 из последних 7 матчей

«Атлетико» Балеарес забивает на протяжении 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.00, а победа «Атлетико» Балеарес — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Атлетико» намного сильнее и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Атлетико» с форой-2,5 за 2.35.

Прогноз: «Атлетико» Балеарес забивает в последнее время, поэтому вполне может сделать это и в этом матче.

Ставка: обе забьют за 2.00.