Крайний нападающий «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Карим Адейеми уведомил клуб о желании уйти.

Карим Адейеми globallookpress.com

По данным Bild, 23-летнего футболиста на это решение подтолкнула его девушка — швейцарская хип-хоп исполнительница Лоредана, которая хочет переехать из Дортмунда в более крупный европейский город. Адейеми уже сменил агентов, которые займутся его трансфером.

Адейеми в текущем сезоне провел за немецкий клуб 21 матч, в которых отличился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. «Боруссия» же идет на третьей строчке в Бундеслиге после 14-ти туров, набрав 29 баллов.