Известный португальский специалист Леонарду Жардим объяснил, почему решил покинуть бразильский «Крузейро» после сезона работы в клубе.

Леонарду Жардим globallookpress.com

«Причины ухода — личные. Прежде всего это износ, накопившийся за этот год, и не только в спорте. Меня насторожили некоторые признаки. Я сказал себе: "Жардим, сделай перерыв, нужно беречь своё физическое и психическое здоровье", — приводит слова Жардима TVCruzeiro.

51-летний Жардми возглавил "Крузейро" в феврале 2025 года. Под его руководством клуб впервые за долгое время выиграл медали бразильской Серии А, заняв третье место.

В Кубке Бразилии команда из Порту-Аллегри остановилась на стадии полуфинала, уступив в уступив в серии пенальти "Коринтиансу" (2:1, 4:5 пен., первый матч 0:1).

Ранее Жардим работал в "Монако", с которым выигрывал Лигу 1, "Олимпиакосом", "Аль-Хилялем", работал в лиссабонском "Спортинге", ряде других португальских клубов, "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ и катарском "Эль-Райане".