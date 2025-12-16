Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини подвел итоги победного матча своей команды против «Комо» (1:0) в рамках 15-го тура Серии А.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«У Соуле была отличная игра, но сегодня вечером сложно кого-либо оценивать. Хороший матч получился благодаря обеим командам. Обе пытались победить. Мы хорошо справились, потому что темп "Комо" может наказать; мы были очень точны. Лучшее выступление дома перед нашими болельщиками.

Мы были надежны с самого начала, и это наша сила. Уже несколько недель мы также создаем много моментов, сегодня даже больше, чем "Комо". Результат мог быть и более убедительным. Команда играла с хорошим качеством.

Меня волнует не столько конечный результат, сколько то, чтобы такие матчи происходили. Поддержка невероятна, и мы чувствуем ее, когда играем вот так: это прекрасные ощущения. Это должно быть нашей целью; результаты придут», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Рома» прервала двухматчевую серию поражений и сейчас идет четвертой в таблице Серии А с 30 очками после 15 туров.