Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас считает, что его команда могла отобрать очки у «Ромы» в игре 15-го тура итальянской Серии А.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«Рома» была очень физически сильной, у них было качество, которого нет у нас. Когда играешь против такой физически мощной команды, с такими игроками, ты либо играешь в футбол, либо вынужден бить длинными мячами, иначе становится сложно. Я горжусь командой в том смысле, что мы сражались до конца; мы заслуживали гола.

Поздравляю «Рому», они провели хороший матч, играя с большой физической мощью. У них есть, на мой взгляд, очень сильный игрок — Соуле: думаю, в будущем он станет великим футболистом. Давайте наслаждаться им здесь, в Италии. Я считаю, он скоро станет игроком топ-уровня, и сегодня он сделал разницу«, — цитирует испанского специалиста DAZN.

"Комо" занимает 7-е место в чемпионате Италии после 15 туров с 24 очками.