Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим остался недоволен итоговым результатом в матче с «Борнмутом» (4:4) в рамках 16-го тура АПЛ.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Это была увлекательная игра для всех зрителей дома. Я думаю, мы упустили победу, и если посмотреть на матч, можно решить, что мы потеряли два очка во втором тайме, но я считаю, что мы потеряли их еще в первом тайме. У нас должно было быть больше голов. К перерыву должен был быть другой счет. Как и в матче с "Ноттингемом", мы пропустили два мяча очень быстро, но смогли вернуться и снова выйти вперед. Затем нужно было закрыть игру.

Повторюсь, за игрой было интересно наблюдать. Конечно, есть ощущение, что, забив четыре гола, ты не выигрываешь матч. Если немного понимать, если следить за командой, как я слежу за Премьер-лигой столько лет, то у тебя есть не просто обязанность пытаться выигрывать матчи, но и то, как ты пытаешься их выиграть, очень важно для болельщиков.

Конечно, они отчаянно хотят побеждать, но я чувствую, что они отчаянно хотят вдохновляться, когда приходят на "Олд Траффорд". Сегодняшняя игра была вдохновляющей, думаю, отчасти и благодаря "Борнмуту", но в итоге остается это чувство разочарования от того, что мы не выиграли», — сказал Аморим после матча на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» с 26 очками идет пятым в таблице АПЛ. «Борнмут» (21) — 13-й.