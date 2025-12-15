Один из самых титулованных российских тренеров Валерий Газзаев оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и даже сравнил его с бразильцем Даниэлем Карвальо.

Даниэль Карвальо globallookpress.com

« Батраков — большой молодец. Его не постиг синдром второго сезона. Держит уровень, не сбавляет. С отличной передачей, ударом. Очень быстро думает на поле. Понаблюдаем за его дальнейшей карьерой. Многое будет зависеть и от его функциональной готовности. Сможет ли он прибавить в плане физики? Пока все у него идет хорошо. Перспективы многообещающие. В РПЛ Алексей явно выделяется, но в большом европейском клубе ему нужно будет вести единоборства уже на качественно ином уровне.

Кого он мне напоминает из моих бывших игроков? По стилистике похож на Даниэля Карвалью, хотя по уровню таланта они все-таки разные. Карвалью вообще обладал бешеным потенциалом, но, увы, не реализовал его полностью. Даниэль выигрывал молодежный чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Признавался лучшим игроком турнира. Пожалуй, это самый большой талант, с которым мне довелось работать», — сказал «СЭ» Газзаев.

В этом сезоне Батраков провел за «Локомотива» 23 матча, забил в них 15 голов и сделал 6 ассистов. Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. За сборную Бразилии на его счету 3 матча и один забитый гол.