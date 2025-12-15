Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Краснодару» по силам выиграть второй год подряд чемпионат России и сейчас «быки» являются главным претендентом на золото.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«На сегодняшний день самый качественный футбол в лиге показывает "Краснодар". Подопечные Мурада Мусаева по праву выиграли первую часть сезона. Не вижу у "быков" сейчас слабых мест. Стабильный стартовый состав. Абсолютно никто не выпадает. Все максимально полезны на своих позициях. Мусаев не проводит масштабной ротации, так как уже давно определился с основой. Это один из факторов успеха. То есть сейчас "Краснодар" уверенно идет ко второму подряд чемпионству.

Не могу не отметить Кордобу. Сегодня это лучший нападающий в РПЛ. Быстрый, мощный, напористый, техничный. Все время находится в створе ворот, напрягает защитников. Здорово реализовывает свои моменты. Ценнейший игрок для "Краснодара".

Конечно, если Сперцян зимой покинет клуб, это станет для южан серьезной проблемой. Мы все-таки привыкли к тому, что каждое трансферное окно Эдуарда сватают в европейские клубы. Но что-то мне подсказывает, что он отыграет в РПЛ до конца сезона, поможет "быкам" решить задачу, а уже затем станет рассматривать варианты.

Думаю, сейчас его в "Краснодаре" все устраивает. Он один из лидеров, обладает аурой авторитета, продолжает прогрессировать. Впрочем, применительно к "Краснодару" нужно говорить не только о Кордобе и Сперцяне. Команда здорово укомплектована в каждой линии. Считаю, тот же голкипер Агкацев проводит прекрасный сезон, очень надежен», — сказал «СЭ» Газзаев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 40 очками. Вторым идет «Зенит» (39), а третьим «Локомотив» (39).