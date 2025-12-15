Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Краснодару» по силам выиграть второй год подряд чемпионат России и сейчас «быки» являются главным претендентом на золото.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«На сегодняшний день самый качественный футбол в лиге показывает "Краснодар".  Подопечные Мурада Мусаева по праву выиграли первую часть сезона.  Не вижу у "быков" сейчас слабых мест.  Стабильный стартовый состав.  Абсолютно никто не выпадает.  Все максимально полезны на своих позициях.  Мусаев не проводит масштабной ротации, так как уже давно определился с основой.  Это один из факторов успеха.  То есть сейчас "Краснодар" уверенно идет ко второму подряд чемпионству.

Не могу не отметить Кордобу.  Сегодня это лучший нападающий в РПЛ.  Быстрый, мощный, напористый, техничный.  Все время находится в створе ворот, напрягает защитников.  Здорово реализовывает свои моменты.  Ценнейший игрок для "Краснодара".

Конечно, если Сперцян зимой покинет клуб, это станет для южан серьезной проблемой.  Мы все-таки привыкли к тому, что каждое трансферное окно Эдуарда сватают в европейские клубы.  Но что-то мне подсказывает, что он отыграет в РПЛ до конца сезона, поможет "быкам" решить задачу, а уже затем станет рассматривать варианты.

Думаю, сейчас его в "Краснодаре" все устраивает.  Он один из лидеров, обладает аурой авторитета, продолжает прогрессировать.  Впрочем, применительно к "Краснодару" нужно говорить не только о Кордобе и Сперцяне.  Команда здорово укомплектована в каждой линии.  Считаю, тот же голкипер Агкацев проводит прекрасный сезон, очень надежен», — сказал «СЭ» Газзаев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 40 очками.  Вторым идет «Зенит» (39), а третьим «Локомотив» (39).