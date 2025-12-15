Заслуженный тренер России Валерий Газзаев уверен, что без капитана клуба Дмитрия Баринова «Локомотива» будет сложно удержаться в тройке в этом сезоне и его необходимо всеми силами удержать в клубе.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Первую часть сезона "Локомотив" закончил на третьем месте. Железнодорожники произвели весьма приятное впечатление. Потерпели всего одно поражение, нередко показывали очень яркую, результативную игру. Не думаю, что команда Михаила Галактионова повторит ошибки прошлого чемпионата и в итоге обязательно вывалится из тройки. Обоймы должно хватить. При одном важном условии.

Если верить СМИ, Дмитрий Баринов не хочет продлевать контракт с клубом и, скорее всего, перейдет в ЦСКА. Для "Локо" это станет большой потерей. Правда, возникает вопрос: когда именно полузащитник покинет железнодорожников? Его соглашение действует до конца чемпионата. И "Локомотиву" обязательно нужно его сохранить на весеннюю часть, оставить! Если он перейдет в ЦСКА сейчас, не думаю, что подопечные Галактионова смогут завоевать медали.

Баринов — основополагающий игрок москвичей. Настоящий капитан, обладающий огромным авторитетом в коллективе. Такие фигуры просто незаменимы в борьбе за чемпионство. Игрок современной формации. Хорош и при разрушении, и при подключении в атаку. То же самое могу сказать и про Кисляка из ЦСКА», — сказал «СЭ» Газзаев.

Контракт 29-летнего опорника истекает летом 2026 года и пока «Локомотив» не может договориться с ним о его продлении. На Баринова претендуют также ЦСКА и «Зенит».