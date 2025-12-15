Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби оценил игру защитника команды Леонардо Балерди.

Леонардо Балерди — защитник «Марселя» globallookpress.com

«С Лео всё хорошо в физическом плане, мне очень жаль оставлять его в запасе, ведь мне так нравится его игра. Он знает, почему я так поступаю.

Ему нужно перейти на новый уровень, Балерди должен понять, хочет ли он стать великим футболистом или (остаться) просто игроком с большим потенциалом. Это касается работы с мячом и без мяча», — приводит слова Де Дзерби Get French Football News.

Напомним, что Балерди вышел на поле на 58-й минуте в матче 16-го тура французской Лиги 1 против «Монако» (1:0).

В нынешнем сезоне защитник провел за «Марсель» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.