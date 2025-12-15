Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ситуации полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в клубе.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

Ранее в СМИ сообщали, что футболист не собирается продлевать контракт с «железнодорожниками», который истекает летом 2026-го года. Баринов может перейти в ЦСКА.

«В ситуации с Бариновым, с капитаном команды, меня удивляет, что довели дело до того, что он общается с другими клубами. Не доводите до этого. Я Баринова знаю как облупленного. У нас нет крепостного права. У вас есть игрок, который хорошо играет. Надо опережать события, чтобы вы первыми пришли, ему дали, он подписал, и работайте дальше. Баринова не устраивают условия как легенду клуба и его это задело? Я был в этой ситуации, но я был постарше и меня это не задело. Ну и что, что я вратарь, вратарь — тоже человек. Уважение игрока и клуба это просто слова.

Говорить, что мы тебя уважаем и любим это хорошо, но дальше только цифры. Только по тому, что в контракте написано, я могу понять, уважают меня или нет. И у меня там были не уважение, не вера и сомнения. Мне в итоге дали новый контракт, и мы ещё три раза чемпионами стали в 37, 38, 39 лет. Всегда надо садиться и обсуждать. У меня в лифте на потолке написано — "Если хочешь понять соседа — поговори с ним". Если вы хотите понять футболиста — поговорите с ним. У Баринова неприятная ситуация, но он умный и порядочный парень, и, я думаю, разберётся», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол! ».