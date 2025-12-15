Бывший футболист сборной России Владимир Быстров объяснил, почему не стал бы включать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в список лучших игроков РПЛ по итогам 2025-го года.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

« Кисляка и Батракова включил бы в тройку лучших игроков года. Третьего сложнее выбрать.

Сперцян? Нет, я жду от него ещё большего. Да, он играет лучше, чем в прошлом сезоне, тащит "Краснодар", его игрой наслаждаешься. Но кто-то должен его держать, чтобы он докатил этот сезон. Не хочу, чтобы он делал паузу, а реально шёл до конца на таком же уровне. Поэтому не включаю его в этот список», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол! »

В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 12 голевых передач.