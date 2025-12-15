Известный тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос о главных героях первой части сезона РПЛ.

Сергей Балахнин globallookpress.com

«Я бы отметил "Локомотив" во главе с Михаилом Галактионовым. Нескольких футболистов этой команды также можно выделить со знаком плюс. Они подтверждали свой класс. "Краснодар" тоже можно назвать, но эта команда играла на своем уровне. ЦСКА неплохо себя показал, но в конце сдал. А вот "железнодорожники" добивались результата достаточно молодыми российскими ребятами.

Батраков — лучший футболист? Частично. Я бы выделил еще двоих. Матвея Кисляка, который также хорошо себя проявил, и Джона Кордобу. Он тащил южан на себе, и даже при том, что вся команда хорошо играла, он явно выделялся и подтверждал свой уровень», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что «Балтика» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ на данный момент. Лидером чемпионата России является «Краснодар».