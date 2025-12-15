После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 39-ю очками в активе. «Алавес» — на 12-й позиции (18 баллов).

У «Реала» отличились Килиан Мбаппе на 24-й минуте и Родриго на 76-й минуте.

Единственный гол у хозяев забил Карлос Висенте на 69-й минуте.

«Реал» одержал победу над «Алавесом» (2:1) в матче 16-го тура испанской Примеры.

