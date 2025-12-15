«Реал» одержал победу над «Алавесом» (2:1) в матче 16-го тура испанской Примеры.
Единственный гол у хозяев забил Карлос Висенте на 69-й минуте.
У «Реала» отличились Килиан Мбаппе на 24-й минуте и Родриго на 76-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория1:2Реал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 24' 1:1 Карлос Висенте 69' 1:2 Родриго 76'
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Виктор Парада (Юссеф Энрикес 89'), Антонио Бланко, Калебе, Пабло Ибаньес (Карлос Аленья 67'), Денис Суарес (Андер Гевара 83'), Абде Реббах (Тони Мартинес 67'), Лукас Бое
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Дин Хейзен 78'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Франко Мастантуоно 89'), Килиан Мбаппе, Родриго (Браим Диас 83'), Victor Valdepenas (Гонсало Гарсия 78')
Жёлтые карточки: Виктор Парада 6', Абде Реббах 87', Андер Гевара 90+3' — Винисиус Жуниор 80'
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 39-ю очками в активе. «Алавес» — на 12-й позиции (18 баллов).