Выезд в Виторию становится для «Реала» проверкой на устойчивость. После двух поражений подряд команда Хаби Алонсо оказалась в непривычно нервной точке сезона, где каждая следующая потеря очков усиливает давление и снаружи, и внутри клуба. «Алавес», напротив, подходит к матчу на фоне спокойного и уверенного декабря, делая ставку на организованность и фактор своего поля. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

08' Мбаппе вошёл в штрафную с левого полуфланга и пытался пробить в дальнюю девятку — выше ворот.

06' Парада получил жёлтую карточку, грубо срубил Вальверде в центре поля.

05' Сивера уверенно сыграл кулаком на выходе.

05' Мбаппе после рикошета пробил с левой ноги, попал в защитника. Будет угловой.

03' Реббах почти 1 на 1 с Куртуа вышел, но пробил сильно мимо ворот. Ещё и офсайд был.

01' «Реал» начал с центра поля, поехали!

Статистика матча 26 Владение мячом 74 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 0 Фолы 1

До матча

23:00 Около 7 градусов сегодня в Витории, без ветра и осадков, но газон, кажется, не в самом идеальном состоянии, может сказаться на игре.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр – Сезар Сото Градо, ассистенты: Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра, ВАР — Хесус Хиль Мансано, АВАР — Хавьер Иглесиас Вильянуэва, четвёртый арбитр — Пабло Монтеррубио Торрес.

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Алавес»: Сивера, Отто, Теналья, Пачеко, Гонсалес, Бланко, Калебе, Ибаньес, Суарес, Раббах, Бойе.

«Реал»: Куртуа, Вальдепеньяс, Асенсио, Рюдигер, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Гюлер, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

«Алавес»

Команда Эдуардо Коудета проводит сезон без резких скачков, но достаточно стабильно, чтобы чувствовать себя уверенно в середине таблицы. 11 место и 18 очков после 15 туров — результат, который соответствует ожиданиям от «Алавеса», особенно с учётом прошлого чемпионата. Декабрь для басков складывается позитивно, была победа над «Реал Сосьедадом» в Ла Лиге и уверенный проход в Кубке Короля добавили команде уверенности.

Домашние матчи остаются главным ресурсом «Алавеса». На «Мендисорросе» хозяева проиграли всего дважды и регулярно компенсируют разницу в классе плотной обороной и дисциплиной.

При этом статистика встреч с «Реалом» говорит сама за себя, побед у басков крайне мало, против королевского клуба они не выигрывали на своём поле с 2018 года. Тем не менее текущее состояние «Реала» даёт «Алавесу» надежду навязать борьбу и набрать очки в матче с топ-клубом.

«Реал Мадрид»

Для «Реала» этот матч — прежде всего попытка стабилизировать ситуацию. Проблемы не ограничиваются поражениями от «Сельты» в чемпионате и от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. У «Реала» катастрофические кадровые потери в обороне, отсутствие баланса и нарастающее напряжение вокруг фигуры Хаби Алонсо. Команда выиграла лишь два из последних восьми матчей во всех турнирах, и это редкий для «Мадрида» отрезок, когда даже статус фаворита не выглядит безусловным.

Тем не менее выездные матчи в чемпионате остаются сильной стороной «Реала». Победа 3:0 над «Атлетиком» в Бильбао — напоминание о том, что потенциал команды никуда не делся. Однако против «Алавеса» в заявку попали всего три защитника из первой команды, а с первых минут, скорее всего, начнёт молодой Вальдепеньяс из «Кастильи».

Даже при серьёзных потерях в защите у Алонсо остаётся качественный атакующий ресурс, а индивидуальный класс способен решить исход эпизода в любой момент. Именно этого и ждут от «Реала» в Витории — не столько яркой игры, сколько холодного, прагматичного ответа на кризисную серию.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65.