прогноз на матч Примеры, ставка за 2.65

14 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры сыграют «Алавес» и «Реал». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе после 15-и туров. «Алавес» отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов.

Команда намного лучше выступает на своем поле, нежели в гостях. По результатам домашних встреч «Алавес» занимает 8-е место в лиге, набрав 14 очков из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры команда обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0, забив победный гол на 45+4-й минуте. Матчем ранее «Алавес» разгромил «Португалете» (3:0) в Кубке Испании.

До этого у команды было 3 поражения подряд. За этот отрезок «Алавес» уступил «Барселоне» (1:3), «Сельте» (0:1) и «Жироне» (0:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграет: Гаркес из-за дисквалификации.

Состояние команды: «Алавес» закрепился в середине турнирной таблицы Примеры. Команда отстает от топ-6 на 6 пунктов, а опережает зону вылета также на 6 баллов.

Стоит отметить, что у «Алавеса» крайне низкая результативность в нынешнем сезоне, команда забила всего 13 голов за 15 встреч. При этом, с обороной все в порядке (15 пропущенных).

«Реал»

Турнирное положение: После 16-и туров в Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе. «Реал» отстает от лидерства в чемпионате уже на 4 балла.

При этом, в гостях команда выступает довольно уверенно, набрав 18 очков из 27-и возможного. По этому показателю «Реал» располагается на 1-й позиции в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «сливочные» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов. До этого «Реал» также дома уступил «Сельте» (0:2).

В последних 5-и встречах в рамках Примеры команда Хаби Алонсо обыграл только «Атлетик» (3:0), однажды проиграл и трижды сыграл вничью с «Жироной» (1:1), «Эльче» (2:2) и «Райо Вальекано» (0:0).

Не сыграют: Эндрик, Фернандес, Гарсия (у всех — красные карточки), Алаба, Александр-Арнольд, Карвахаль, Эдер Милитао и Менди (травмы).

Состояние команды: «Реал» переживает не самый лучший период. Внутри команды наверняка есть проблемы, Хаби Алонсо на грани увольнения с поста главного тренера.

В СМИ была информация о том, что наставника «Реала» уволят, если «сливочные» не обыграют «Алавес» в предстоящем матче. Для команды следующая встреча очень важна.

Статистика для ставок

«Алавес» победил в последних 2-х встречах, не пропустив ни одного гола

«Реал», напротив, уступил в последних 2-х матчах во всех турнирах

В последних 5-и очных поединках «Реал» стабильно обыгрывал «Алавес»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа «Алавеса» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: Все или ничего. Можно предположить, что игроков «Реала» прорвет.

2.65 Победа «Реала» с форой (-1.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Алавес» — «Реал» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.65.

Прогноз: «Реал» способен сыграть результативно, даже несмотря на то, что у «Алавеса» отличная оборона.

2.35 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Алавес» — «Реал» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.