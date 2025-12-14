Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о будущем россиянина после ухода с тренерского мостика команды Серхио Франсиско.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Если нет результата, тренера меняют.  Что касается будущего Арсена, о чём сейчас можно говорить, если отставка только произошла?  Футболистов покупает клуб, это не решение тренера.  Футболисты — актив клуба.  Если тренер приходит, что — всю команду менять?  Может быть, Кубо не будет подходить под модель нового тренера.  Пока это беспредметный разговор», — приводит слова Голубина «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Захарян провел 12 матчей во всех турнирах, в которых смог забить один мяч.

После 16 туров команда занимает в Примере лишь 15-е место с 16 очками.  В последней игре «Реал Сосьедад» дома уступил «Жироне» (1:2).