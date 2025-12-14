Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), УЕФА не станет менять свою позицию по отношению к российским футбольным командам в ближайшее время.

Эмблема УЕФА globallookpress.com

По данным издания RTE, в организации считают, что Россия получит право снова участвовать в международных турнирах только после заключения мирного договора.

11 декабря состоялся исполком МОК, где было рекомендовано международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских возрастных категориях с флагом и гимном.

Напомним, что с 2022 года российские клубы и сборные не имеют право участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА)