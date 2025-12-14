Напомним, что в составе басков второй сезон выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

После 16 туров команда занимает в Примере лишь 15-е место с 16 очками. В последней игре «Реал Сосьедад» дома уступил «Жироне» (1:2).

46-летний специалист возглавил клуб из Сан-Себастьяна летом 2025 года, сменив у руля многолетнего наставника Иманоля Альгуасиля. Ранее Серхио Франсиско работал со второй командой «Реал Сосьедад».

Испанский «Реал Сосьедад» на официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Серхио Франсиско.

