Мадридский «Реал» готовит масштабную чистку состава и выставит на продажу восемь футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Defensa Central.

В первую очередь под прицелом вингер Гонсало Гарсия и нападающий Родриго, а также голкипер Андрей Лунин, защитники Ферлан Менди и Фран Гарсия, полузащитники Даниель Себальос, Браим Диас и Эдуарду Камавинга. Продажа должна разгрузить зарплатную ведомость и принести значительные трансферные суммы.

«Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге с 36 очками после 16 туров, отставая от «Барселоны» с 43 очками на семь баллов. После 17 игр. В Лиге чемпионов команда под руководством Хаби Алонсо идет 11-й строчке с 15-ю баллами в активе.