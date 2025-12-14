Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги встречи 16-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0) и особенно отметил полузащитника Коула Палмера., с которым команда становится намного сильнее.

Коул Палмер globallookpress.com

«Усилия игроков... Рис Джеймс и Гюсто — оба крайние защитники, а сегодня они оба были полузащитниками. Их старание, открытость и желание учиться были фантастическими. Вот почему я хвалю игроков. Несмотря на столько проблем, они выступили очень хорошо после сложной недели.

С Коулом Палмером мы — лучшая команда. Я действительно хвалю игроков, потому что мы провели 16 матчей Премьер-лиги: пять — без Мойсеса Кайседо, 11 — без Коула Палмера, почти все — без Лиама Делапа. Неважно, кто играет, каждый выступает фантастически. Мы провели почти весь сезон без нашего лучшего футболиста. Вот почему я так счастлив за игроков. Я хотел бы, чтобы люди со стороны это ценили», — сказал итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

После 16 туров «Челси» с 28 очками идет на четвертом месте в таблице АПЛ. 23-летний Палмер сыграл в этом сезоне 13 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.