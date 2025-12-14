Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков оценил игру Матвея Сафонова в стане «ПСЖ».

Александр Кержаков globallookpress.com

«В футболе, как и в жизни, всё решает случай. И если зацепиться за возможность, которая предоставляется, уловить этот шанс, жизнь может сложиться по-другому. У Матвея сейчас такой период, когда прежний вратарь получил травму. Сафонов получил возможность доказать свою состоятельность.

Никого не хочу обижать, но Доннарумма — вратарь более высокого уровня, на мой взгляд, чем Матвей. С ним ему было сложно конкурировать. Сейчас Сафонов находится в более конкурентной среде, всё зависит только от него. До этого было два матча, когда он сыграл "на ноль", вчера команда тоже добыла победу. Нужно цепляться за этот шанс», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что в текущем сезоне Сафонов провел три матча во всех турнирах, дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и дважды пропустил.