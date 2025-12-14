Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о победе своей команды в матче 16-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:0).

Фил Фоден — полузащитник «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Это действительно сложная игра. Мы знаем, на что они способны. Они создают трудности, хорошо разыгрывают комбинации и имеют качественных игроков в контратаках. В первом тайме мы просто пытались их разгадать. Во втором тайме мы стали наносить им больше урона и в итоге довели игру до победы. Самое важное — терпение.

Во втором тайме мы сыграли намного лучше. Это и стало ключом к сегодняшнему результату. Мы лучше контролировали игру и чаще пасовали, что характерно для "Манчестер Сити". Это заслуга всей команды», — приводит слова Фодена официальный сайт клуба.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе. В следующем поединке «горожане» сыграют против «Брентфорда» 17-го декабря.