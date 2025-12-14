Полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш установил рекорд сезона-2025/26 в АПЛ, забив самый быстрый гол чемпионата.

Матеуш Фернандеш globallookpress.com

21-летний португалец отличился уже на 29-й секунде выездного матча 16-го тура против «Астон Виллы», завершившегося поражением его команды со счетом 2:3. Предыдущий рекорд нынешнего сезона продержался недолго: 13 декабря в игре «Ливерпуля» с «Брайтоном» (2:0) форвард мерсисайдцев Уго Экитике открыл счет на 46-й секунде встречи.

В сезоне-2025/26 Фернандеш провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.