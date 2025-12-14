Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об итоге матча против «Вест Хэма» (3:2).

Унаи Эмери globallookpress.com

«Мои игроки организованны и дисциплинированны в тактической структуре команды.  Они должны демонстрировать свои качества в рамках нашего игрового плана, и сегодня им это удалось.  Мы не чувствуем давления в чемпионской гонке — мы чувствуем амбиции.  Мы стараемся бороться и в еврокубках, и в Премьер-лиге.  Нужно наслаждаться каждым матчем, хорошо готовиться, а затем отдыхать», — цитирует Эмери ВВС.

Благодаря победе «Астон Вилла» набрала 33 очка и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.  В активе «Вест Хэма» осталось 13 баллов и 18-я строчка.