Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об итоге матча против «Вест Хэма» (3:2).

Унаи Эмери globallookpress.com

«Мои игроки организованны и дисциплинированны в тактической структуре команды. Они должны демонстрировать свои качества в рамках нашего игрового плана, и сегодня им это удалось. Мы не чувствуем давления в чемпионской гонке — мы чувствуем амбиции. Мы стараемся бороться и в еврокубках, и в Премьер-лиге. Нужно наслаждаться каждым матчем, хорошо готовиться, а затем отдыхать», — цитирует Эмери ВВС.

Благодаря победе «Астон Вилла» набрала 33 очка и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «Вест Хэма» осталось 13 баллов и 18-я строчка.