Известный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о возможном возвращении Зинедина Зидана в «Реал» Мадрид.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Главный тренер команды Хаби Алонсо может лишиться поста в случае неудачи в предстоящем матче Ла Лиги против «Алавеса». Зидан, не работавший с командой с 2021 года после ухода из «Реала», считается основным кандидатом на замену. Среди других возможных преемников ранее упоминался Юрген Клопп.

Романо уточнил, что клуб пока не ведет переговоров с французским специалистом. Алонсо возглавил «Реал» в июне, сменив Карло Анчелотти, который руководил командой четыре года.

Под руководством Алонсо «Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге после 16 туров с 36 баллами, отставая от лидера «Барселоны» на четыре очка.