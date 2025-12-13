Центральный защитник «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано заинтересовал «Манчестер Сити» и «Челси», информирует журналист Грэм Бэйли в соцсети.

Дайо Упамекано globallookpress.com

27-летний француз может стать свободным агентом летом следующего года, когда истечёт его контракт с мюнхенским клубом. Ранее в числе претендентов на Упамекано назывались мадридский «Реал» и «ПСЖ», а также «Ливерпуль».

Тем не менее «Бавария» продолжает пытаться убедить защитника продлить контракт.

В этом сезоне француз принял участие в 20 матчах за клуб во всех турнирах, записав на свой счет один гол.