Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу матча против «Брайтона» (2:0).

Арне Слот globallookpress.com

«Тяжелая работа. Нам пришлось очень тяжело потрудиться, чтобы одержать победу, потому что нам противостояла очень хорошая команда, которая боролась до конца. Впервые за несколько недель я чувствую, что сегодня нам немного повезло. Мы сыграли на ноль, а в других матчах мы пропустили три мяча, хотя у соперников не было столько моментов как у "Брайтона".

Во втором тайме у "Брайтона" были моменты, когда мы всей командой были в своей штрафной и рядом с ней. У нас были моменты на контратаках, но мне очень понравилось, как мы играли. Возможно, мы заслужили это везение из-за менталитета, который мы продемонстрировали, из-за травм и других подобных вещей.

Я надеюсь, мы сможем восстановиться за неделю после стольких сыгранных матчей. У нас будет время для тренировок», — приводит слова Слота ВВС.

«Ливерпуль» с 26 очками поднялся на 6-е место в таблице, «Брайтон» с 23 баллами опустился на 9-ю позицию в АПЛ.