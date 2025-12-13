Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказал свое мнение по поводу своих взаимоотношений с Мохамедом Салахом.

Арне Слот globallookpress.com

«Мне определенно не нравится ситуация с Мо Салахом. Мы вместе выиграли чемпионат, и он так много сделал для клуба. В идеале, тренер не должен оказываться в такой ситуации со своим игроком. Мне не нравится ситуация с Мо Салахом... но я должен составлять состав, делая то, что, на мой взгляд, лучше для клуба и для команды», — приводит BBC слова Слота.

На матч ЛЧ с «Интером» (1:0) Салах был выведен из состава по решению тренерского штабы и не летал с командой. На игру АПЛ с «Брайтоном» египтянин присутствует в заявке. 33-летний вингер за «Ливерпуль» выступает с 2017 года.