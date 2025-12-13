Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах начнет матч 16-го тура АПЛ против «Брайтона» со скамейки запасных, встреча состоится сегодня, 13 декабря.

Мохамед Салах globallookpress.com

Египетский форвард не выходил на поле в трех из четырех последних игр команды во всех турнирах. После ничьей с «Лидс Юнайтед» (3:3) в 15-м туре Премьер-лиги Салах открыто высказал недовольство отсутствием игровой практики и намекнул на напряжённые отношения с главным тренером Арне Слотом.

В пятницу, 12 декабря, СМИ сообщили о продуктивной беседе между игроком и тренером, после которой Салах был включен в заявку на игру. В текущем сезоне АПЛ он провел 11 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.