Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер зимой может оказаться в турецком «Галатасарае».

Антонио Рюдигер globallookpress.com

32-летний футболист заинтересовал лидера турецкой Суперлиги, который рассматривает его в качестве главной цели на зимнее трансферное окно.

Как сообщает AS, тренер «Галатасарая» Окан Бурук ценит опыт Рюдигера, а сам игрок готов к новому опыту. После переговоров с защитником клуб планирует направить официальное предложение мадридцам.

Контракт Рюдигера с «Реалом» истекает в летом 2026 года, и его продление пока под большим вопросом.

В текущем сезоне защитник сыграл всего три матча за «сливочных», сейчас его оценивают в 12 млн евро.