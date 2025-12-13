Крупнейшая криптовалютная компания Tether официально предложила выкупить контрольный пакет акций «Ювентуса» за 1,1 миллиарда евро, сообщил CEO организации Паоло Ардоино.
«Tether направил Exor, холдинг семьи Аньелли, официальное предложение о покупке всей их доли в Ювентусе. С самого начала нашей целью было поддержать команду и вернуть ей заслуженную славу. В рамках нашего обязательства, если сделка состоится, Tether инвестирует в клуб 1 миллиард евро», — написал Ардоино в своих соцсетях.
Компания предлагает выкупить 65,4 процента акций, принадлежащих Exor, по цене 2,66 евро за акцию, а затем — все оставшиеся по той же стоимости.