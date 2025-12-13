Крупнейшая криптовалютная компания Tether официально предложила выкупить контрольный пакет акций «Ювентуса» за 1,1 миллиарда евро, сообщил CEO организации Паоло Ардоино.

Футбольный клуб «Ювентус» globallookpress.com

«Tether направил Exor, холдинг семьи Аньелли, официальное предложение о покупке всей их доли в Ювентусе. С самого начала нашей целью было поддержать команду и вернуть ей заслуженную славу. В рамках нашего обязательства, если сделка состоится, Tether инвестирует в клуб 1 миллиард евро», — написал Ардоино в своих соцсетях.

Компания предлагает выкупить 65,4 процента акций, принадлежащих Exor, по цене 2,66 евро за акцию, а затем — все оставшиеся по той же стоимости.