В матче 16-го тура испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах сломила сопротивление «Эльче» со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами смогли отметиться Ману Морланес, Омар Маскарель и Ведат Мурики. Гости смогли ответить на это только автоголом Пабло Маффео.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка3:1ЭльчеЭльче
1:0 Мануэль Морланес 5' 2:0 Омар Маскарель 82' 3:0 Ведат Мурики 89'
Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Омар Маскарель, Мануэль Морланес (Антонио Санчес 71'), Серхи Дардер (Пабло Торре 85'), Матео Джозеф (Такума Асано 71'), Ведат Мурики (Абдон Пратс 90'), Jan Virgili (Матеу Морей 86')
Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Нуньес (Альваро Родригес 66'), Педро Бигас, Давид Аффенгрубер (Андре Силва 87'), Виктор Чуст, Яго Сантьяго (Джон Дональд 66'), Мартим Нету (Родриго Мендоса 78'), Алейкс Фебас, Марк Агуадо, Херман Валера, Рафаэль Мир Висенте (Хосан 87')
Жёлтые карточки: Мануэль Морланес 20' (Мальорка), Омар Маскарель 82' (Мальорка)
Благодаря этой победе «Мальорка» набрала 17 очков. Команда теперь идет на 14-м месте в турнирной таблице Примеры. В активе «Эльче» (9-е место) осталось 19 зачетных баллов.