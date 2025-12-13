Благодаря этой победе «Мальорка» набрала 17 очков. Команда теперь идет на 14-м месте в турнирной таблице Примеры. В активе «Эльче» (9-е место) осталось 19 зачетных баллов.

В составе победителей точными ударами смогли отметиться Ману Морланес, Омар Маскарель и Ведат Мурики . Гости смогли ответить на это только автоголом Пабло Маффео .

В матче 16-го тура испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах сломила сопротивление «Эльче» со счетом 3:1.

