13 декабря, 23:00 мск, стадионе «Эмирейтс», Лондон — «Арсенал» примет «Вулверхэмптон» в поединке 16-го тура чемпионата Англии.

После поражения от «Астон Виллы» «Арсенал» будет стремиться реабилитироваться за неудачу. Лучше всего это сделать перед домашней публикой, где «канониры» одержали 6 побед и 1 ничью.

Победа позволит хозяевам сохранить свое лидерство в таблице. Учитывая, что «Вулверхэмптон» потерпел в этом сезоне уже 13 поражений, шансы «красно-белых» на успех крайне высоки.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

Букмекеры дают гостям мало шансов на успех: 1.13 на победу «Арсенала», 22.0 на победу «Вулверхэмптона»

Искусственный интеллект уверен в победе «Арсенала» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

