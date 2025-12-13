13 декабря, 23:00 мск, стадионе «Эмирейтс», Лондон — «Арсенал» примет «Вулверхэмптон» в поединке 16-го тура чемпионата Англии.
После поражения от «Астон Виллы» «Арсенал» будет стремиться реабилитироваться за неудачу. Лучше всего это сделать перед домашней публикой, где «канониры» одержали 6 побед и 1 ничью.
Победа позволит хозяевам сохранить свое лидерство в таблице. Учитывая, что «Вулверхэмптон» потерпел в этом сезоне уже 13 поражений, шансы «красно-белых» на успех крайне высоки.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок
- Букмекеры дают гостям мало шансов на успех: 1.13 на победу «Арсенала», 22.0 на победу «Вулверхэмптона»
- Искусственный интеллект уверен в победе «Арсенала» со счетом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.