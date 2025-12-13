Тренер «Реал Мадрид Кастилья» Альваро Арбелоа отреагировал на новость о том, что он может возглавить главную команду «Реала».

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Я — тренер "Кастильи". Я сосредоточен именно на этом: на матче во вторник против "Манчестер Сити" и на игре в следующую субботу против "Сельты Фортуна". Ничего другого для меня не существует.

Хаби — мой большой друг, поэтому он говорит обо мне, а я — о нем. И ничто не изменит моего мнения о том, что он — исключительный тренер. Требования к тренеру "Реала" чрезвычайно высоки. На этой неделе мы говорили обо всем этом: о кантере, об игроках, которые могут тренироваться с основой… У нас хорошие отношения, и они никогда не изменятся.

По ходу сезона у любой команды бывают взлеты и падения. Но если кто-то в мире думает, что "Реал " мертв, он сильно ошибается — просто потому, что не знает, что такое Реал», — цитирует Арбелоа Cadena SER.

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ранее была информация, что Хаби Алонсо может быть отправлен в отставку с поста наставника мадридцев.