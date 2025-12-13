Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможной отставке на фоне нестабильных результатов команды и разговоров о его будущем в клубе.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Мое будущее под угрозой в завтрашнем матче? Самое важное — это команда и клуб. Мы хотим изменить ситуацию в матче с сильным соперником. Я в мире футбола уже много лет, и меня уже ничего не удивляет», — заявил Алонсо на пресс-конференции.

Завтра, 14 декабря, мадридский клуб сыграет против «Алавеса» в 17-м туре Ла лиги. Как пишут испанские СМИ, Алонсо может быть уволен в случае поражения.