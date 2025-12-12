12 декабря стартует 14-й тур немецкой Бундеслиги. Программу откроют «Унион» и «Лейпциг», которые встретятся стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» в Берлине. Старт поединка в 22:30 мск.
«Унион» накануне поединка имеет серию из двух поражений. В целом за сезон коллектив потерпел 6 неудач и смог одержать только 4 победы за 13 матчей. В прошлом туре «железные» играли на выезде с «Вольфсбургом» и потерпели поражение со счетом 1:3.
«Лейпциг» продолжает держать вторую строчку, оберегая ее от дортмундской «Боруссии». В этом туре борьба продолжится, так как разрыв всего один пункт. Но кажется, что после разгромной победы над «Айнтрахтом» со счетом 6:0 «быки» вполне могут справиться с середняком турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры: 3.20 и 2.31 — котировки на победу команд в матче, 3.45 — коэффициент на ничью.
- Искусственный интеллект: «Унион» и «Лейпциг», считает ИИ, разойдутся нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Унион» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.
