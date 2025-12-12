Форвард «Брентфорда» Игор Тиаго получил приз лучшему футболисту английской Премьер-лиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги на странице в соцсетях.

Игор Тиаго — форвард «Брентфорда» globallookpress.com

В ноябре Тиаго 4 матча в рамках АПЛ, в которых забил 5 голов. В победных встречах против «Ньюкасла» (3:1) и «Бернли» (3:1) форвард оформил по дублю.

Тиаго опередил в голосовании — Харви Барнса («Ньюкасл Юнайтед»), Кирнана Дьюсбери-Холла («Эвертон»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Моргана Гиббс-Уайта («Ноттингем Форест»), Риса Джеймса («Челси») и Деклана Райса («Арсенал»).

Всего в нынешнем сезоне Тиаго провел за «Брентфорд» 15 матчей в рамках АПЛ и забил 11 голов.