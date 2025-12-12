Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов объяснил, как в клубе принимали решение об увольнении главного тренера Деяна Станковича.

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Мы, естественно, смотрели результаты матчей.  Не просто результаты, а что происходило на поле, что творилось в раздевалке, каким образом проходили тренировки, какие у кого были приоритеты.  Деян — великий футболист, успешный тренер в ряде лиг, где он работал.  Он благодарен клубу за возможность, которая была ему предоставлена, но в какой‑то момент пути разошлись», — сказал Некрасов в эфире «Матч ТВ».

Станкович покинул «Спартак» 11 ноября.  Серб возглавлял команду с лета 2024 года и не сумел завоевать с ней трофеи.  После его ухода исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.