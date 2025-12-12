Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, прокомментировал возможный уход игрока из клуба зимой.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Клубы, которым интересен Саусь зимой, есть. Но этого мало — нужно договориться с "Балтикой". Если получится, возможно, он перейдет куда-то. Но насколько я знаю, "Балтика" не планирует отпускать Владислава зимой», — сказал Талаев «Чемпионату».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Саусь провел 17 матчей, забив один гол и отдав две голевые передачи, а также вышел на поле дважды в Кубке России.