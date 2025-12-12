Нападающий «Комо» Альваро Мората получил серьёзную травму длинной приводящей мышцы левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Альваро Мората — нападающий «Комо» globallookpress.com

Напомним, что Мората был заменен в матче против «Интера» (0:4) на 32-й минуте.

«Игрок уже начал физиотерапию, в ближайшие недели будет отслеживаться ход его восстановления. Возвращение на поле будет зависеть от прогресса реабилитации», — говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Комо» 13 матчей в рамках Серии А и отметился 1-й результативной передачей.