Хавбек «Милана» Лука Модрич дал комментарий по поводу работы с наставником команды Массимилиано Аллегри.

Лука Модрич globallookpress.com

«Он отличный тренер, победитель. Мне нравится с ним работать, он удивил меня своим характером. У Аллегри потрясающая способность создавать позитивную атмосферу в раздевалке, потому что тот привык работать с великими чемпионами. Массимилиано помогает выкладываться на полную и сохраняет спокойствие, благодаря чему легче делать то, что нужно», — приводит слова Модрича Football Italia.

Напомним, что в настоящий момент «Милан» имеет в своем активе 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А.