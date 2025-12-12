Тренер «Манчестер Сити» Коло Туре ответил на вопрос о текущем состоянии травмированных Джона Стоунза и Родри.

Родри
Родри globallookpress.com

«Сегодня у игроков выходной.  Завтра, когда все вернутся, узнаем больше об их состоянии.  Стоунза беспокоит бедро.  В этом-то и проблема.  Уверен, ничего серьёзного не случилось, думаю, он скоро вернется.  Родри хорошо тренируется, его реабилитация проходит успешно.  Он выглядит всё более и более уверенным.  Конечно, мы не увидим Родри в выходные, но он должен пройти этот процесс до конца», — приводит слова Туре официальный сайт клуба.

Напомним, что «Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ.  В следующем туре команда сыграет против «Кристал Пэлас» уже в воскресенье, 14 декабря.