Тренер «Манчестер Сити» Коло Туре ответил на вопрос о текущем состоянии травмированных Джона Стоунза и Родри.

«Сегодня у игроков выходной. Завтра, когда все вернутся, узнаем больше об их состоянии. Стоунза беспокоит бедро. В этом-то и проблема. Уверен, ничего серьёзного не случилось, думаю, он скоро вернется. Родри хорошо тренируется, его реабилитация проходит успешно. Он выглядит всё более и более уверенным. Конечно, мы не увидим Родри в выходные, но он должен пройти этот процесс до конца», — приводит слова Туре официальный сайт клуба.

Напомним, что «Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда сыграет против «Кристал Пэлас» уже в воскресенье, 14 декабря.