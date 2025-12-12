«Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Из тренеров я бы отметил Талалаева, поскольку его "Балтика" преподнесла очень приятный сюрприз. Видно, что это тренерская команда. Большинство футболистов "Балтики" многим из нас ранее известны не были. Это означает, что Талалаев умеет строить команду не из звезд. Получился достаточно конкурентоспособный коллектив. Так что назову лучшим тренером Талалаева», — цитирует Лепехина «Матч ТВ» .

