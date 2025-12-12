Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан высказался о работе Хаби Алонсо в мадридском «Реале».

Оливер Кан globallookpress.com

«Не удивлён результатами "Реала", потому что идеи главного тренера не подходят "Мадриду". Подход Хаби, основанный на системном футболе и позиционной игре, требует узкопрофильных игроков. Однако в "Реале" другой стиль. В этом клубе речь идёт о свободе и индивидуальности. Футболисты не хотят, чтобы их заставляли играть по определённым системам — в этом кроется главное недопонимание.

"Реалу" нужен тренер, который найдет способ объединить суперзвёзд, а не тот, кто будет говорить им, что они должны играть по определённой системе», — цитирует Кана Sky Sport Germany.

Ранее появилась информация, что испанский специалист уйдет из «Реала» в ближайшее время.