Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин подвел итог первой части сезона.

Даниил Фомин globallookpress.com

«Конечно, оценка неудовлетворительная. Ожидали, что будем показывать более качественную игру и добиваться более высоких результатов. Рассчитывали, что будем находиться повыше в турнирной таблице. Есть над чем подумать в отпуске. На сборах надо очень хорошо подготовиться к весенней части сезона.

У нас ещё есть Кубок, где надо проходить дальше. И есть что исправлять в турнирной таблице чемпионата», — приводят слова Фомина «Известия».

Напомним, что на зимний перерыв «Динамо» ушло только на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.